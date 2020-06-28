ترامب يهدد باتخاذ نهج صارم تجاه كل من يدمر أو يشوه النصب والتماثيل الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،باتخاذ نهج صارم تجاه كل من يدمر أو يشوه النصب والتماثيل الأمريكية التاريخية..مهدداً باستخدام القوة مع بعض المحتجين، وذلك في الوقت الذي تنتشر فيه احتجاجات على التمييز العرقي في أنحاء البلاد.



وقال الرئيس ترامب في تغريدات له عبر حسابه الشخصي في تويتر ،انه وقّع أمرا إداريا بالغ القوة لحماية النصب والتماثيل التذكارية..مشيراً الى ان الامر ينص على أن تلاحق الحكومة الاتحادية قضائيا ولأقصى مدى كل من يلحق ضررا أو يشوه نصبا تذكارية وتاريخية أو تماثيل أثرية.

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كما ينص قانون حماية النصب التذكارية لقدامى المحاربين الصادر في 2003 على توقيع عقوبات تصل للسجن عشر سنوات لتدمير أو محاولة تدمير نصب تكرم من خدموا في القوات المسلحة الأمريكية.

وألغى الرئيس الأمريكي زيارة مزمعة في عطلة نهاية الأسبوع إلى منتجعه للجولف في نيوجيرزي..مؤكداً إنه باق في واشنطن لضمان تطبيق الأمن والنظام.

وجاءت دعوات إزالة تلك التماثيل والنصب بالتزامن مع احتجاجات حركة (بلاك لايفز ماتر) أو ”حياة السود مهمة“ والتي خرجت إثر موت جورج فلويد الأسود الأعزل وهو رهن احتجاز شرطة مدينة منيابوليس في 25 مايو المنصرم.