الصين تؤكد أن الوضع لا يزال "خطيراً" في بكين بسبب كورونا

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عزلت الصين الأحد حوالى نصف مليون شخص قرب العاصمة بكين التي سجلت منذ منتصف يونيو زيادة في حالات كوفيد-19 التي تصفها السلطات بأنها لا تزال "خطيرة ومعقدة".

وكانت الصين نجحت في احتواء الوباء، لكن ظهور نحو 300 إصابة جديدة في المدينة في غضون أكثر من اسبوعين، أشاع مخاوف من موجة ثانية من الإصابات.

وبدأت البلدية حملة واسعة لكشف الإصابات وأغلقت المدارس ودعت سكان العاصمة إلى البقاء فيها وعزلت آلاف الأشخاص في المناطق السكنية المعرضة لتفشي الفيروس.

وأعلنت السلطات المحلية الأحد عزل كانتون أنجين الواقع على بعد 60 كلم جنوب بكين في محافظة هوباي (شمال). وسجلت فيه 11 حالة مرتبطة بعودة تفشي الوباء في بكين وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" شبه الرسمية.

وسيسمح لفرد واحد من كل أسرة الخروج مرة في اليوم لشراء الطعام والدواء. وأشارت وزارة الصحة الصينية الأحد إلى 14 حالة محلية جديدة في بكين في الساعات ال24 الماضية ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 311.

وتبين أن سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفواكه والخضار في بكين، مصدر حالات العدوى الجديدة.

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وقال مسؤولون بلديون خلال مؤتمر صحافي إن ثلث الحالات الجديدة المسجلة حتى الآن مرتبطة بالقسم المخصص في السوق لبيع لحوم البقر والغنم.

وأعلن متحدث باسم سلطات المدينة أنّ "الوضع الوبائي في العاصمة خطير ومعقد".

وفحوص كشف الإصابة تشمل حاليا الأشخاص الذين زاروا السوق وموظفي المطاعم والتوصيل وسكان المناطق السكنية المعرضة لانتشار الفيروس.

وأعلنت بلدية بكين الأحد أنه تم فحص 7,7 مليون عينة من 8,3 مليون تم أخذها حتى الان.

وفي 19 من الجاري أكد مسؤول كبير في المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها ان البؤرة الجديدة باتت "تحت السيطرة" وأن بكين ستستمر في تسجيل حالات جديدة.