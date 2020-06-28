صور.. مستشفى قنا العام: خروج 21 حالة من مصابي فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
شهد مستشفى قنا العام للحجر الصحي، خروج 21 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء خلال فترة تلقيهم العلاج بعزل بالمستشفى.
قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، احتفل المستشفى اليوم بتعافي وخروج 21 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم، من بينهم حالات من كبار السن واستشاري جراحة عامة بالمستشفى.
وأشار الديب، إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى حتى اليوم بلغ 97 حالة.
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