العراق يعلن إعادة 195 مسافرا عالقا في ماليزيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إعادة 195 مسافرا عالقا في ماليزيا.

وقال المُتحدّث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحّاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن سفارة العراق في ماليزيا سيرت الرحلة الاستثنائيّة الثالثة، وعلى متنها (195) مُسافِراً مُتوجّهة إلى بغداد تقل عراقيين كانوا عالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل، وإغلاق المطارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد.