تبحر 4 مرات أسبوعيًا.. تفاصيل رحلات عودة المصريين من الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:

أعلنت وزارة النقل تسيير رحلات بحرية للعبارة آيلة التابعة لشركة الجسر العربي على الخط الملاحي "نويبع – العقبة"، للركاب فقط من اتجاه واحد "العقبة – نويبع"، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والأردني لنقل المصريين العائدين من المملكة الأردنية، بمعدل 4 رحلات أسبوعيا.

ووفقا لبيان وزارة النقل تنطلق أولى رحلات عودة المصريين غدا 29 يونيو، وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والأردني نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي والجهات المعنية، لتقديم التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وتوفير كادر طبي وعيادة طبية على متن السفينة وتعقيم الركاب والأمتعة والسيارات وكذلك تعقيم العبارة وتجهيزها قبل كل رحلة.

وعقد مدير ميناء نويبع اجتماعًا لبحث إجراءات استقبال العائدين وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والإجراءات الجمركية ونقل الحالات الايجابية بسيارات مجهزة لأماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة وقيام مندوب من محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة لخروج أتوبيسات الركاب وتسهيل مرورها.