نتنياهو يكلف حكومته بتقليص فترة اختبار كورونا إلى 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، السلطات بالعمل على تقليص الفترة الزمنية للخضوع لفحص كورونا إلى 12 ساعة من بداية تقديم الطلب ومن ثم الخضوع للفحص وظهور النتائج.

كما كلف السلطات، خلال جلسة عقدها المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا، بتقليص الفترة التي تستغرقها إجراءات التحقيق الوبائي بدءا من لحظة اكتشاف المريض وحتى وضع كافة الأشخاص الذين تواجدوا على مقربة منه في حجر صحي، لمدة 48 ساعة.

ووفقا لما نشرته صفحة نتنياهو على موقع فيسبوك، فقد "تم مناقشة إمكانية تقليص نطاق العمل في القطاع العام ليتم أداء نسبة 30% من العمل من المنزل".

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ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد يوم غد لبحث اتخاذ المزيد من التدابير وسط زيادة مقلقة في أعداد الإصابات.

وكانت إسرائيل سارعت لفرض تدابير مشددة وسط مارس ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة.

إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.

وإجمالا سجلت إسرائيل 23 ألفا و497 إصابة بكورونا، و318 حالة وفاة.