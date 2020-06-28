"نقل البرلمان": نجاح مصر في تصنيع عربات السكك الحديدية يجعلها مركزًا إقليميًّا كبيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه سوف يتابع تصريحات المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، الذي أكد فيها أن مصنع "سيماف" سيقوم بصناعة عربة قطارات تضاهي تلك المصنعة في الشركة المجرية الروسية، متسائلًا عن موعد قيام مصر بتصنيع هذه العربات.

وأضاف زين الدين، في بيان له اليوم الأحد، أن نجاح مصر في تصنيع عربات قطارات السكك الحديدية يمكن أن يجعلها مركزًا إقليميًّا كبيرًا للدخول في عالم صناعات كل ما يتعلق بالسكك الحديدية من جرارات وعربات وقطع غيار؛ لسد احتياجات مصر وتصدير الباقي إلى الدول العربية والإفريقية وغيرها من دول العالم، متوقعًا أن تغير صفقة عربات القطارات الجديدة التي تعد أكبر صفقة عربات في تاريخ السكك الحديدية، وتبلغ قيمتها مليارًا و16 مليونًا و50 ألف يورو في سياسات التشغيل لقطارات السكك الحديدية.

وأشاد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتصريحات المهندس أشرف رسلان التي أكد فيها أن الصفقة الحالية تمثل 40% من عدد عربات الركاب في السكك الحديدية، ولهذا فإنها تمثل طفرة في تطوير قطارات الركاب، وأن المواطن يشعر بالراحة والأمان وتحسن الخدمة خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الثالثة من الجرارات التي وصلت إلى مصر تحتوي على 20 جرارًا؛ حيث إن العقد مع شركة "J E" تصل قيمته إلى 602 مليون دولار، وتتضمن توريد 110 جرارات وإعادة تأهيل 81 جرارًا بجانب توريد قطع غيار وصناعة لمدة 15 عامًا لـ181 جرارًا، بالإضافة إلى الـ10 جرارات التي تم استقدامها في عام 2019.