العراق يسجل 96 وفاة و2140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد، تسجيل 96 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 1756 .

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي، إلى تسجيل 2140 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 45,402.

ولفتت الوزارة إلى 1184 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21,122 حالة.