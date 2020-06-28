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العراق يسجل 96 وفاة و2140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد، تسجيل 96 حالة وفاة بفيروس المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 1756 .

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي، إلى تسجيل 2140 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 45,402.

ولفتت الوزارة إلى 1184 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21,122 حالة.

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