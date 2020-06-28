اسكتلندا: تطويق شوارع جلاسكو.. وأنباء عن هجوم جديد بسكين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

طوقت شرطة اسكتلندا شوارع في مدينة جلاسكو وسط تقارير عن هجوم جديد بسكين، حسبما أفادت قناة "العربية".

وقبل يومين، وقع حادث طعن مروع في جلاسكو، أكبر مدن اسكتلندا. وأعلنت الشرطة الجمعة أن مشتبها به قتل بالرصاص وأصيب 6 أشخاص بينهم شرطي في "حادث خطير" وسط المدينة.

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وقال ستيف جونسون مساعد قائد الشرطة الاسكتلندية في بيان "الشخص الذي قتل برصاص الشرطة المسلحة لقي مصرعه. وهناك ستة اشخاص اخرين في المستشفى يتلقون العلاج من إصاباتهم بينهم ضابط شرطة".

كما أكدت الشرطة تعاملها مع الحادث كعمل إرهابي.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن رجلاً يحمل سكينا هاجم وطعن أشخاصا داخل فندق "بارك إن"، الذي تستخدمه السلطات لإيواء طالبي اللجوء.