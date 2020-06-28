الأردن وسيرلانكا تبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - أ ش أ

بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، اليوم الأحد، مع سفيرة سيرلانكا لدى الأردن شانيكا ديساناياكا سبل تطوير علاقات البلدين الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال.

وأكد الطباع - خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية - أهمية تعزيز التعاون الاستثماري، مشيراً إلى أن بلاده يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، وهناك حزم عديدة من الحوافز والمزايا التي تمنحها المناطق الحرة والتنموية، مضيفا أن الاقتصاد الأردني يمتلك العديد من القطاعات الواعدة، في مقدمتها السياحة وتكنولوجيا المعلومات والمالية والمصرفية، مشددا على ضرورة تكثيف زيارات الوفود التجارية بين البلدين عند استقرار الأوضاع العالمية.

وأوضح أن تأسيس مجلس أعمال مشترك بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين سيسهم بشكل أساسي في تعزيز أواصر العلاقات التجارية ويعزز عملية جذب الاستثمارات المشتركة كذلك.

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من جهتها، أكدت سفيرة سيرلانكا على وجود مجالات وفرص عديدة يمكن من خلالها زيادة حجم التجارة ودعم العلاقات الاقتصادية المشتركة، موضحة أن بلادها تتمتع بالعديد من المجالات المتاحة للاستثمار وبخاصة مشروعات البنية التحتية والزراعة والسياحة.

وأوضحت استعداد السفارة للتعاون مع الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين لجهة تنظيم فعاليات استثمارية مستقبلية، مشددة على ضرورة زيادة مبادلات الطرفين التجارية.

يذكر أن استثمارات سيرلانكا بالأردن تبلغ ما يقارب 50 مليون دولار متركزة بمجال الملابس.