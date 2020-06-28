الكنائس الإنجيلية في أسيوط: تعليق الصلاة حتى منتصف يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت الكنيسة الإنجيلية بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، استمرار تعليق العبادة داخل الكنائس حتى منتصف شهر يوليو المقبل، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الإنجيلي العام بمصر ورئاسة الطائفة الإنجيلية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

قال الشيخ صموئيل باقي صدقة عضو المجلس الإنجيلي العام بمصر ونائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي وشيخ الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، إنه جرى تعقيم وتطهير عدد من الكنائس، للوقاية من فيروس كورونا، تمهيدًا لفتحها خلال الفترة المقبلة أمام المصلين، مشيرًا إلى أن أعضاء الكنيسة يقومون بالعمل على توصيل الأدوية للأسر المصابة بفيروس كورونا، وعمل لجان طبية لمساعدة الأجهزة بالدولة.

وأضاف القس باقي صدقة، أنه فيما يخص الأفراح والجنازات يتم الالتزام بالحضور بنسبة ٢٥٪ من مساحة قاعة الكنيسة؛ بشرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد مترين على الأقل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها لجنة إعادة فتح الكنائس الإنجيليَّة، داعيا الله أن يحفظ الوطن شعبا وقائدا من هذا الوباء.