اعتقال عشرات خلال "مسيرة صامتة" ضد الأمن القومي في هونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

ألقي القبض على أكثر من 50 شخصا في هونج كونج، الأحد، خلال "مسيرة صامتة" احتجاجا على قانون الأمن القومي الوشيك الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يهدد الحريات المدنية في المدينة.

وقوبل المحتجون بحضور مكثف لشرطة مكافحة الشغب المسلحة أثناء تجمعهم في محطة مترو في منطقة كولون.

وأثناء محاولتهم السير على طول الرصيف إلى منطقة التسوق والترفيه مونج كوك، تم تطويق العديد منهم من جانب الشرطة، حيث تم القبض عليهم وتفتيشهم قبل تحميلهم في مركبات الشرطة. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 53 شخصا بتهمة "التجمع غير القانوني".

ولم تنجح الدعوات إلى مظاهرة ثانية في خليج كوزواي، حيث قام عشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب بتغطية منطقة التسوق الشهيرة في هونج كونج.