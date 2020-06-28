وزارة الصحة المصرية تدعو الأزواج لتأجيل الحمل

دعت وزارة الصحة والسكان المصرية، ممثلة في قطاع تنظيم الأسرة، المتزوجين إلى ضرورة تأجيل الحمل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19″، مشددة على أن الأمر لم يعد رفاهية؛ لأنه تم اكتشاف مضاعفات للفيروس، من بينها إمكانية تسببه في تجلط الدم.

وأشار بيان صادر عن قطاع تنظيم الأسرة، اليوم الجمعة، إلى أن تجلط الدم الذي قد يحدث بسبب كورونا، يؤثر على المشيمة التي تعد مصدر غذاء الجنين، لافتة إلى أن هناك أعراضا يمكن أن يسببها للأم الحامل.

ولفت إلى أن ضعف مناعة المرأة أثناء فترة الحمل تجعلها أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المستجد، موضحة أن الحمى وهي من أعراض ”كورونا“؛ تؤدي إلى تشوهات خلقية في الجنين، يمكن أن تصل إلى وفاته.