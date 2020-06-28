النمسا تُسجل 74 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 17 ألفا و654 حالة، وذكرت وزارة الصحة - فى بيان اليوم الأحد، أن حالات الشفاء بلغت16 ألفا و401 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة 702 حالة، لافتة إلى وجود 71 حالة فى المستشفى منهم 9 حالات فى العناية المركزة.
وأعربت الوزارة، عن قلقها من عودة ارتفاع
من ناحية أخرى، سيطرت المخاوف من جائحة كورونا على الانتخابات البلدية فى ولاية (شتاير مارك) النمساوية والتى عقدت اليوم، حيث حرص عدد أقل من المعتاد على المشاركة بالتصويت فى الانتخابات.
وحرص الناخبون، على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى فى لجان التصويت.
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