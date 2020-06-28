أغلق "مخيم دوميز" للاجئين السوريين بجنوب محافظة دهوك أبوابه، بعد الكشف عن إصابة بفيروس كورونا المستجد داخله ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر مسؤول في مديرية صحة محافظةدهوك، اليوم الأحد، قوله إن المخيم أغلق أبوابه بعد تشخيص الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أمس لدى أحد الأطباء النفسيين العاملين في المراكز الصحية داخل المخيم.
وأكد المصدر أن الفرق الطبية دخلت المخيم وأخذت العينات من المخالطين للطبيب المصاب، مضيفا أن السلطات الصحية تنتظر صدور نتائج الفحوص التي خضع لها المشتبه بإصابتهم، وإذا تم تشخيص مزيد من الإصابات فإن ذلك سيؤدي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في المخيم.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مخيم للاجئين السوريين في العراق بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.