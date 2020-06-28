إغلاق مخيم للاجئين السوريين في العراق بسبب كورونا

أغلق "مخيم دوميز" للاجئين السوريين بجنوب محافظة دهوك أبوابه، بعد الكشف عن إصابة بفيروس كورونا المستجد داخله ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر مسؤول في مديرية صحة محافظة

دهوك، اليوم الأحد، قوله إن المخيم أغلق أبوابه بعد تشخيص الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أمس لدى أحد الأطباء النفسيين العاملين في المراكز الصحية داخل المخيم.

وأكد المصدر أن الفرق الطبية دخلت المخيم وأخذت العينات من المخالطين للطبيب المصاب، مضيفا أن السلطات الصحية تنتظر صدور نتائج الفحوص التي خضع لها المشتبه بإصابتهم، وإذا تم تشخيص مزيد من الإصابات فإن ذلك سيؤدي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في المخيم.