تركيا تقترب من الموجة الثانية لفيروس كورونا

أعرب عضو اللجنة العلمية لمواجهة وباء فيروس كورونا في تركيا، البروفيسور ستشيل أوزكان، عن تشاؤمه إزاء ازدياد الإصابات بالفيروس بعد رفع التدابير الاحترازية، وحذر من موجة تفش ثانية قريبا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأوضح البروفيسور ستشيل أوزكان الذي يعمل أيضا في هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة غازي، أن تركيا وصلت لذروة الإصابات في وقت سابق، مؤكدا على ضرورةتطبيق تدابير احترازية مرة أخرى لتجنب حدوث موجة ثانية في المستقبل القريب.
وأشار أوزكان إلى أن الموجة الأولى مستمرة ولم تصل حتى الآن إلى حالة الصفر، وقال: شهدنا الذروة في شهر أبريل الماضي. وقد نتعرض لذروة جديدة بالتأكيد. الآن وصلنا إلى حدود 1500 حالة إصابة يوميا تقريبا، ولكنفي حالة استمرار زيادة أعداد الإصابات، ستزيد معدلات العدوى، وسنشهد موجة ثانية، وهذا غير لائق بنا. ونحن مجتمع سيقاوم ذلك. وعلينا أن نضغط على أنفسنا قليلا".
وحذر من أن قطاعات مختلفة في الدولة لا تطبق فيها قواعد التباعد الاجتماعي، مشددا على أن عدم ارتداء الأقنعة الطبية بشكل صحيح يزيد من معدلات الإصابة والعدوى في المجتمع.
وتجاوزت وفيات كورونا في تركيا 5 آلاف حالة، فيما لم يقل رقم الإصابات اليومي منذ منتصف الشهر الحالي عن ألف حالة.
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