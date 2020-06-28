فرنسا.. بدء الجولة الثانية من انتخابات البلدية

بدأت فرنسا ،اليوم الأحد، الجولة الثانية من انتخابات البلدية التي قد جرى تأجيلها بسبب جائحة كورونا ، وذلك بعد أشهر من حالة العزل العام التي عاشتها فرنسا لاحتواء فيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتشير استطلاعات الرأي إلى نتيجة‭‭ ‬‬سيئة للغاية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قد يفشل حزبه في الفوز بأي مدينة كبيرة.

وقبل عام، كان ماكرون يأمل في أن تساعد الانتخابات المحلية في تدعيم أركان حزبه الجديد في بلدات ومدن فرنسا، بما في ذلك العاصمة باريس، وذلك

قبل سعيه للفوز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2022. لكن معاونيه قللوا في الآونة الأخيرة من حجم التوقعات.

وفي باريس، التي تعد الجائزة الكبرى في الانتخابات، تمضي رئيسة البلدية الاشتراكية، آن إيدالجو، قدما نحو تحقيق فوز مريح، بعد حملة فوضوية ضدها من قبل ماكرون وحزبه "الجمهورية إلى الأمام".

Advertisements

ومن المتوقع في الوقت نفسه أن يحقق "حزب الخضر" نجاحا في مدن مثل ليون ومرسيليا

وبوردو بالتحالف مع اليسار أحيانا، استنادا إلى القوة الدافعة التي اكتسبوها في الانتخابات الأوروبية العام الماضي. وفي بربينيا، قد يسيطر حزب مارين لوبان اليميني المتطرف على أول مدينة يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة.

وأجرت فرنسا الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في منتصف مارس، قبل أقل من 48 ساعة من إجراءات العزل العام التي فرضها ماكرون والتي وُصفت بأنها واحدة من أشدها صرامة في أوروبا، وهو ما أدى إلى تأخير الجولة الثانية طويلا.

ومن المتوقع إجراء تعديل وزاري على نطاق واسع في فرنسا، وتتركز التكهنات حول مستقبل رئيس الوزراء، إدوار فيليب، الذي ينافس على منصبه القديم كرئيس لبلدية لو آفر.