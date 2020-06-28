خوفًا من كورونا.. بوتين يخضع للفحص بشكل دوري

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن خضوعه لفحص فيروس كورونا بشكل دوري، مرة كل ثلاثة أو أربعة أيام بغية التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكد بوتين، في مقابلة نشرت قناة "روسيا-1" جوانب منها، اليوم الأحد، على كثافة خضوعه للفحوص الطبية.

وقال ردا على سؤال عما إذا كانت نتائج الفحص سلبية (أي غير مصاب): "نعم الحمد للرب".

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وكان ثلاثة أعضاء في الحكومة الروسية، بينهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، قد أصيبوا بـ"كوريد-19" وتعافوا منه.

وأكد بوتين، اليوم الأحد، أن "حماية حياة الروس أهم من إنقاذ الاقتصاد"، مشيرا إلى أن حياة وصحة المواطنين تشكل حجر الأساس لكل دولة.

وأشار بوتين إلى أن هذه المسألة تمثل "أولوية مطلقة" بالنسبة لروسيا