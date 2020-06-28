أكبر مُساهم في لوفتهانزا للطيران : إصلاح الشركة يستغرق من 5 لـ 6 أعوام

أعرب هاينز هيرمان تيله، أكبر مساهم في شركة لوفتهانزا للطيران، عن اعتقاده بأن إصلاح أكبر شركة طيران ألمانية سيستغرق ما يتراوح بين "خمسة إلى ستة أعوام".

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال تيله إن هذا الأمر " سيكون طريقا مؤلمة لكل المعنيين، لكن أحدا لا يمكنه أن يقول اليوم إلى أي مدى سيكون هذا الألم".

وأضاف تيله أن ما يهم في كل الأحوال

Advertisements

هو جعل لوفتهانزا " قادرة على مواجهة المستقبل"، مشيرا إلى أن الإدارة ستعد خطة لإعادة الهيكلة لهذا الغرض.

وتابع تيله أنه " نظرا للقروض الشاملة التي يتعين دفع فوائدها وسدادها، فإن تخفيض العمالة والتكاليف المادية لن يكفي، ولابد من مراجعة مساهمات الشركة في الشركات المملوكة لها، ويتعين النظر في كل شيء ليس ضروريا للعمل الأساسي في

صورته المطلقة خلال السنوات المقبلة"، وقال إن من بين هذه المجالات الواجب إعادة النظر فيها قطاع الإمداد والتموين في أوروبا وقطاعات في شركة لوفتهانزا تكنيك للصيانة.

كان مستثمرو لوفتهانزا قد وافقوا يوم الخميس الماضي على حصول الحكومة الاتحادية في برلين على حصة بـ20% في الشركة مقابل حصول الأخيرة على مساعدات حكومية بقيمة تسعة مليارات يورو لمواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا.

وقبل التصويت وجه الملياردير العصامي تيله، الذي يمتلك حصة بـ5ر15% في لوفتهانزا، انتقادات إلى الحزمة معربا عن تخوفه من أن تؤدي إلى تزايد نفوذ الدولة في لوفتهانزا.