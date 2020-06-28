كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لأنها خالية من كورونا..هذه هي بريطانيا التي لا يودع فيها الإنجليز أحبائهم.. والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختلف بريطانيا الخالية من كورونا عن بريطانيا التي يعرفها معظم المتابعين، والتي قال رئيس وزرائها لشعبه ودعوا أحبائكم، فهي تبتعد آلاف الكيلو متؤرات عن أوروبا، وكثير من مناطقها لا تتداول الجنيه الإسترليني، لا تعلم عن بريطانيا شيئ سوى العلم البريطاني المرفوع، والإستنزاف لمواردها الإقتصادية، فقد استلتها المملكة المتحدة في فترات متباعده، ولكن هي في معظمها جزر في المحيطين الأطلنطي والهادئ لا تنتمي فكريًا وجغرافيا إلى الجزر البريطانية.

جزر العذراء البريطانية

تتكون من 50 جزيرة في البحر الكاريبي، وتجاور بورتوريكو وجزر العذراء الأمريكية، وعدد سكانها 31 ألف نسمة، ومساحتها 153كم، والعملة هي الدولار الأمريكي رغم اعتداد بريطانيا بعملتها الجنيه الإسترليني، والعاصمة هي رود تاون، وسجلت الجزر ٨ حالات لفيروس كورونا المستجد، توفيت حالة وتم شفاء ٧ حالات أخرى لتصبح الجزر خالية من الفيروس.

سميت الجزر بواسطة اول مكتشفيها وهو الرحالة ألإسباني كريستوفر كلومبس، نسبة إلى القديسة اوروسولا التي تحكي الأسطورة عنها أنه كاتاانت لديها 11 ألف جارية عذراء، وأول من استوطن الجزر هو شعب ألوروك عام 100ق.م، واستمر بها إلى أن طرده الكاريبيون في القرن الخامس عشر.

تابعت عدد من الدول الأوروبية على حكم الجزيرة، بدأ من الإسبان في القرن ال١٦ الميلادي الي الهولنديين عام ١٦٤٨ حتى طردهم منها الانجليز عام ١٨٧٢، واصبحت الجزر جزء من الممتلكات البريطانية فيما وراء البحار.

ينحدر معظم سكان الجزر من اصول افريقية بنسبة ٨٣%، والباقي بيض سواء غربيين من امريكا وأوروبا أو عرب من سوريا ولبنان، ومعظم السكان يدينون بالمسيحية البروتستانتية.

تعتبر السياحة أبرز نشاطات الجزر، فيتمركز في جزيرة تورتولا وحدها ٨٢ فندق، ولكن أشهر الاماكن السياحية هي جزيرة نيكر التي اشتراها الملياردير ريتشارد برانسون عام ١٩٧٨ واستضاف بها عدد كبير من المشاهير.

أنجويلا

تقع أنجويلا في بحر الكاريبي داخل جزر الأنتيل الصغرى، تتكون من الجزيرة الرئيسية "أنجويلا" وعدد من الجزر الصغيرة والمرجانية، وتبلغ مساحتها 96 كم²، وجزيرة أنجويلا أنغويلا نفسها وطولها 26 كلم وأقصى عرضها هو 5 كلم (3 ميل)، وتتمركز بها سكان أنجويلا البالغ عددهم نحو 11،000 نسمة، وباقي الجزر لا يتوطن بها سكان دائمون

جزر فوكلاند

تقع في أقصى جنوب الأرض وتعددت أسمائها مابين إسمها الإنجليزي الحالي "فوكلاند" أو "مالفيناس" بالإسبانية، وهي عبارة عن جزيرتا فكولاند الشرقية والغربية ويحيطهما 776 جزيرة صغيرة، وتبتعد 480كم عن الشواطئ الأرجنتينية، بمساحة 12،200كم وعاصمتها مدينة ستانلي، ويسكن بالجزيرة 4550 شخص، يتحدثون الإنجليزية، وتعتمد في إقتصادها على صوف الأغنام والسياحة.