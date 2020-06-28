كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تعلن نتائج تجارب لقاح لفيروس كورونا على البشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية (CNBG)، اليوم الأحد، بيانًا كشفت فيه عن نتائج الاختبارات التي أجريت على البشر لأحد اللقاحات المحتملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الشركة التابعة لمجموعة Sinopharm الحكومية الصينية للأدوية، أن نتائج الاختبارات التي أجريت على البشر لأحد اللقاحات المحتملة لكورونا "واعدة ومشجعة".

وأشارت الشركة الحكومية الصينية، إلى أن نتائج التجارب السريرية لثاني لقاح محتمل تطوره CNBG تؤكد أنه "قد يكون آمنا وفعالا".

وقالت الشركة الصينية، إن اللقاح التجريبي الذي طورته وحدة تابعة للمجموعة في بكين، حفز، حسب البيانات الأولية، إنتاج أجسام مضادة بمستويات عالية لدى كل المشاركين الذين تلقوه في المرحلة الأولى لتجربة سريرية على مرحلتين تشمل 1120 شخصا صحيحا، ولن تفصح الشركة عن أي مظاعفات محددة.

Advertisements

وأكدت CNBG، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن لقاحا محتملا آخر أنتجته وحدتها في مدينة ووهان، معقل الفيروس، حفز أيضا إنتاج مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة بأمان لدى مشاركين بتجارب سريرية، حسب نتائج أولية.

وكانت CNBG، كشفت الثلاثاء الماضي عن نيتها إجراء تجربة سريرية في المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في الإمارات، دون أن تذكر اسم اللقاح الذي يجري الحديث عنه.

ويذكر أن أي لقاح يحتاج إلى إثبات فاعليته في ثلاث مراحل من الاختبارات على البشر تشمل آلاف المشاركين، قبل أن يتسنى السماح بطرحه للبيع.

وأعلنت السلطات الصينية، السماح لشركات ومراكز أبحاث في البلاد بتجربة ثمانية لقاحات محتملة ضد كورونا على البشر داخل البلاد وخارجها، مما وضع الصين في موقع متقدم في السباق الدولي من أجل تطوير لقاح ضد العدوى التي أودت منذ أواخر العام الماضي بأرواح قرابة نصف مليون شخص على مستوى العالم أجمع.