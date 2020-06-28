كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تسجل 2489 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 2489 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و144 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان لها أنه تم تسجيل 2489 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 222669، منهم 2946 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 144 حالة وفاة، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 10508".

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وأشارت الصحة الإيرانية، إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة إلى 183301، وتم إجراء 1.610.869 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وكشفت الصحة الإيرانية، أن أقاليم خوزستان، كردستان، أذربيجان الغربية، هرمزغان، وكرمانشاه في وضع صحي أحمر، وتم تسجيل زيادة في معدلات الإصابة بالفيروس في أقاليم بوشهر، إيلام، أذربيجان الشرقية، خراسان.

وأبلغت وزارة الصحة الإيرانية، أمس السبت، عن تسجيل 2456 إصابة جديدة بفيروس كورونا و125 حالة وفاة.