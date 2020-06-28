كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على عشرات المحتجين ضد قانون الأمن القومي في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت شرطة هونج كونج القبض على ما لا يقل عن 53 شخصًا، اليوم الأحد، وذلك عقب اندلاع اشتباكات خلال احتجاج سلمي نسبيًا ضد قانون الأمن القومي المزمع تنفيذه من قبل الحكومة الصينية.

وقالت شرطة هونج كونج على فيسبوك، إن 53 شخصًا اعتقلوا واتهموا بالتجمع غير القانوني، مضيفة، أن بعض المتظاهرين حاولوا في وقت سابق إغلاق الطرق في المنطقة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال أحد المتظاهرين روي تشان، 44 سنة: "تريد الحكومات أن تغلق علينا وأن تطردنا. يجب أن نقف ونضرب كل هؤلاء الأشخاص الذين يحرمون حرية شعب هونج كونج."

حضرت شرطة مكافحة الشغب المسلحة حشدًا من مئات تم نقلهم من الأردن إلى مونج كوك في مقاطعة كولون، حيث نظموا ما كان يُقصد به "احتجاج صامت" ضد القانون المخطط له.

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ومع ذلك، رددوا هتافات وشعارات تجاه الشرطة واندلعت شجار في وقت لاحق في مونغ كوك، مما دفع الشرطة إلى استخدام رذاذ الفلفل لإخضاع أجزاء من الحشد.

وأثار قانون الأمن القومي المقترح مخاوف بين نشطاء الديمقراطية في هونج كونج وبعض الحكومات الأجنبية من أن بكين تتسبب في تآكل أكبر للحكم الذاتي الموعود به عندما أعادت بريطانيا الإقليم إلى الصين في عام 1997.

وقالت الصين، إن القانون سيستهدف فقط مجموعة صغيرة من مثيري الشغب، حيث إنه يعالج الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الأجنبي في هونج كونج.

استعرضت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى مسودة مشروع القانون اليوم الاحد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء شينخوا.

جاء حدث يوم الأحد بعد يوم من رفض شرطة هونج كونج الإذن بمسيرة سنوية تقام عادة في 1 يوليو بمناسبة تسليم عام 1997، مشيرة إلى حظر التجمعات الكبيرة وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.