كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد ناجي الأصم.. أيقونة الثورة وأبرز نجوم "تجمع المهنيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر محمد ناجي الأصم هو أبرز أيقونات الثورة السودانية، وأبرز نجوم السياسة السودانية فيما بعد الثورة، رغم سنه الصغير الذي لم يتجاوز الـ31 عامًا، إلا أنه نجح أن يبرز داخل تنظيم تجمع المهنيين السوداني الذي قاد الإحتجاجات حتى إسقااط النظام، وأن يكون على رأس الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير التي شاركت في تأليف المرحلة الإنتقالية بشقيها الحكومة الإنتقالية ومجلس السيادة.

النشاة

ولد محمد ناجي الاصم السياسي السوداني عام ١٩٩١، في مدينة جدة السعودية ثم عادت أسرته لحي الربع في مدينة الأبيض شمال كردفان، وجده السياسي المشهور محمد مختار الأصم امين عام حزب الأمة بكردفان ونائب دائرة أم دورين.

تلقى تعليمه الأولي في مدرسة حي الدوحة الأساسية بمدينة الابيض، وانتقل في الدراسة الثانوية في مدرسة النجاح الثانوية، والتحق بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة كردفان.

المسيرة المهنية

بدأ الأصم مسيرته المهنية مساعد تدريس بكلية النهضة وتخصص بقسم وظائف الاعضاء، بالإضافة إلي عمله كطبيب في العديد من المستشفيات كمستسفى بحري ومستشفى علياء، ولم يكتفي الأصم بالحصول على شهادته الجامعية بل استكمل دراساته العليا وحصل على الماجستير في وظائف الاعضاء بجامعة الخرطوم.

العمل السياسي

اختلف توجه الأصم عن جده المنتمي لحزب الأمة حيث انتمى للحزب الاتحادي واسس رابطة الطلاب الاتحاديين الديمقراطيين بجامعة كردفان، وأول من أدخل الاتحادات المهنية، ومع تفكك الحزب الاتحادي أصبح جزء من الحزب الاتحادي العهد الثاني الذي أنضوى تحت التحالف الاتحادي المعارض،

برز اسم الأصم كعضو فاعل في العديد من الحركات الشبابية التي اهتم الرأي العام السوداني مثل حركة حراك من أجل الحرية والكرامة، وحركة ارفنا، وحركة نفير بالخرطوم، وشارع الحوادث بالأبيض

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تجمع المهنيين

تغيرت حياة الأصم في العمل النقابي أكثر من العمل الحزبي وخاصة مع اضراب لجنة أطباء السودان في عام ٢٠١٦ ونشأت فكرة ان المهنيين بمختلف فئاتهم اذا اتحدوا يمكن أن يتحدثوا تغيير حقيقي في السودان ومنذ يونيو ٢٠١٥ بدأت الفكرة ودعت لجنة أطباء السودان للتشبيك مع النقابات الاخري لينشا ما يسمي تجمع المهنيين السودانيين

وانتخب الأصم سكرتير التجمع، واعتقل الأصم مع الايام الأولي للثورة السودانية في ٤ يناير ٢٠١٩، وافرج عنه في ١١ أبريل أي ٩٨ يوم اعتقال، استقبل الأصم بعد الإفراج عنه كأحد أيقونات الثورة، هندس الأصم التحالف المسمى بقوي الحرية والتغيير بعد أن قام أعضاء التحالف بصياغة اهداف التف الجميع حولها، واستمر في العمل كمتحدث باسم تجمع المهنيين وعللى رأس المفاوضين بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري إلى أن استقال من منصبه أواخر 2019.ا.

مهاراته السياسية

يجيد الأصم اللعبة السياسية، والفهم العميق لتناقضات السياسة السودانية، فهو معارض ماهر، وبدأ هذا الفن منذ الجامعة، حينما اشرف علي التحالفات داخل الجامعة، ويميل الأصم للعمل التنظيمي، وأجرى طفرة في العمل الاتحادية، كما يجيد العمل الجماهيري وحشد أنصاره حول قضية.

يري الأصم ان التسوية السياسية في السودان خطوة فقط على الطريق، ويرجوا توحيد الحزب الاتحادي من القاعدة وانها سيطرة ال الميرغني عليه

نشاطه الثقافي

يتميز الاصم بالعديد من النشاطات الأخرى، فهو أحد منشئي منتدى الرابطة القلمية)، الذي أعاد الزخم الثقافي للجامعة السودانية وكان ملتقى للفنانين والشعراء والمبدعين، كما أن له العديد من الإسهامات الشعرية، وأكثر أشعاره كتبت ابلعربية الفصحى، ولديه قصائد مشهورة في أوساطه.

حياته الشخصية

بينما يعتبر الأصم في حياته الشخصية رجل مرح ومحترم وملتزم دينيا وله صوت جميل في ترتيل القرآن، ويبتعد عن العلاقات العاطفية