حاكم دبي: ستعود الحياة لجامعاتنا ومدارسنا قريباً

الأحد 28 يونيو 2020

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقر خلاله "النظام الوطني للزراعة المستدامة" بهدف تحسين كفاءة المزارع الإماراتية.



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وقال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله (النظام الوطني للزراعة المستدامة) الهدف منه تحسين كفاءة مزارعنا الإماراتية، وتعزيز اكتفاءنا الغذائي الذاتي، وخلق فرص جديدة.. كل شيء يتطور في الإمارات، ونريد التركيز على تطوير أنظمة مزارعنا الإماراتية لتكون بين الأفضل دائماً".

وأشار إلى اعتماده مبلغ 320 مليون درهم ميزانيات إضافية للجامعة الوطنية، قائلاً: "واعتمدنا اليوم 320 مليون درهم ميزانيات إضافية لجامعاتنا الوطنية لتطوير وتحسين الأداء مستقبلاً ... ستعود الحياة لجامعاتنا ومدارسنا وصفوف طلابنا قريباً .. والحكومة وظيفتها تهيئة بيئة مثالية لعودتهم للعام الدراسي 2020-2021".