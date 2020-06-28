شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 410 وفيات و19906 اصابات بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020 أعلنت السلطات الھندیة الیوم، تسجیل 410 وفیات بالإضافة إلى 19906 إصابات مؤكدة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19 (خلال ال24 ساعة الماضیة.

Advertisements وقالت وزارة الصحة ورعایة الاسرة الھندیة في بیان إن الحصیلة الاجمالیة للجائحة ارتفعت بذلك إلى 16095 وفاة و528859 اصابة بالفیروس التاجي.

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