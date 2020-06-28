شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 91 عالقا يمنيا في السودان إلى مطار عدن والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020 وصل الى مطار عدن الدولي اليوم 91 من اليمنيين العالقين في السودان، بعدما أجروا فحوصات الـ (بي سي آر) وتأكد خلوهم من فيروس كورونا، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

Advertisements ويأتي تواصل إعادة اليمنيين العالقين في الخارج، بناء على البروتوكول التنظيمي الذي أقرته اللجنة الوطنية العليا للطوارئ.

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