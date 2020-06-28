الكويت تسجل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 28 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 348 حالة.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 551 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 44942 حالة.

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ولفت إلى أن 149 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 908 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 35494حالة.