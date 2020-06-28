شكرا لقرائتكم خبر عن جاكرتا تسجل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت دوي أوكتافيا تاتري ليستاري هانداياني، رئيسة قسم الوقاية من الأمراض ومكافحتها بمكتب صحة جاكرتا مساء أمس السبت إن حصيلة الإصابات بالعاصمة بلغت 10853، بزيادة 213 حالة عن الحالات المسجلة في اليوم السابق وهي .10640
وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين تعافوا 5610 أشخاص، مقارنة بـ5542 شخصا أمس الأول الجمعة، فيما لا تزال حصيلة الوفيات عند 632 .
ويخضع 1355 مريضا للعلاج في المستشفيات، ويخضع 3256 شخصا لعزل ذاتي في منازلهم.
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