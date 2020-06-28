شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 10 ملايين والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز العشرة ملايين حالة حتى ظهر اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات، المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ عشرة ملايين وألف حالة.

كما أوضحت أن عدد حالات الوفاة اقترب من النصف مليون، فيما تجاوز عدد المتعافين خمسة ملايين.

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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند والمملكة المتحدة وبيرو وتشيلي وإسبانيا وإيطاليا وإيران والمكسيك وباكستان وفرنسا وتركيا وألمانيا والسعودية.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.