مقترح لتسمية الموسم المقبل من الدوري الممتاز بـ'احمد راضي'

وقال ممثل الرابطة عن نادي الشرطة عدي الربيعي في بيان تلقته الخليج 365، إنه "سيتوجه وفد يمثل رابطة اندية دوري الكرة الممتاز الى مقبرة الكرخ غداً الاثنين لزيارة قبر الراحل الكابتن احمد راضي".

واضاف: "سيكون تجمع ممثلي الاندية اولا في نادي الكرخ عند الساعة (١٠) صباحاً قبل التوجه الى المقبرة حيث سيقتصر الوفد على ممثلي اندية العاصمة بحكم صعوبة وصول اندية المحافظات في ظل اجراءات الحظر وصعوبة التنقل".



وبين ان "الرابطة قررت تقديم طلباً الى الهيأة التطبيعية لتسمية الدوري المقبل باسم الراحل احمد راضي ناهيك عن وضع صورته على درع الدوري وفاءاً لما قدمه هذا الاسطورة للكرة العراقية".

واختتم حديثه قائلاً: "فيما على المدى البعيد ندرس حاليا عدة مقترحات من اجل الوصول الى الافضل فيما يخص بالمشاريع التي تعد صدقة جارية على ارواح العديد من نجوم و العاملين في الوسط الرياضي الراحلين والتي ستدعم ماليا من قبل ادارات الأندية".

