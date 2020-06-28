2020-06-28 | 13:56
858 مشاهدة
قررت رابطة اندية الدوري الممتاز ان يتوجه وفد يمثلها غداً الاثنين، لزيارة قبر الراحل احمد راضي، فيما أعلنت انها قدمت مقترحاً للهيئة التطبيعية من اجل تسمية الموسم المقبل من الدوري الممتاز بمسمى "احمد راضي".
واضاف: "سيكون تجمع ممثلي الاندية اولا في نادي الكرخ عند الساعة (١٠) صباحاً قبل التوجه الى المقبرة حيث سيقتصر الوفد على ممثلي اندية العاصمة بحكم صعوبة وصول اندية المحافظات في ظل اجراءات الحظر وصعوبة التنقل".
وبين ان "الرابطة قررت تقديم طلباً الى الهيأة التطبيعية لتسمية الدوري المقبل باسم الراحل احمد راضي ناهيك عن وضع صورته على درع الدوري وفاءاً لما قدمه هذا الاسطورة للكرة العراقية".
واختتم حديثه قائلاً: "فيما على المدى البعيد ندرس حاليا عدة مقترحات من اجل الوصول الى الافضل فيما يخص بالمشاريع التي تعد صدقة جارية على ارواح العديد من نجوم و العاملين في الوسط الرياضي الراحلين والتي ستدعم ماليا من قبل ادارات الأندية".
كانت هذه تفاصيل خبر مقترح لتسمية الموسم المقبل من الدوري الممتاز بـ'احمد راضي' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.