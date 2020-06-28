اندلاع حريق بمخازن للاطارات شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، اليوم، في مخازن للاطارات خلف جامع براثا شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه تم "توجيه فرق الاطفاء للسيطرة على النيران".