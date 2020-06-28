اتفاق عراقي - كويتي على تشكيل لجان مشتركة لتفعيل مخرجات مؤتمر المانحين

اتفق وزير التخطيط خالد بتال النجم والسفير الكويتي في العراق سالم الزمانان، الأحد، على تشكيل لجان مشتركة لتفعيل مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين الذي عقد مطلع عام 2018، فيما دعا النجم الشركات الكويتية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق.
وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، ومن بينها، تأهيل وتطوير منفذ سفوان الحدودي، وتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، في قطاعات الصحة والتربية وتنفيذ طريق يا حسين، الرابط بين المحافظات الجنوبية ومحافظة كربلاء، مرورا بعدد من محافظات الوسط".
واتفقا الطرفان، وفقاً للبيان، على "تشكيل لجان مشتركة، عراقية- كويتية، لمتابعة وتفعيل مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين الذي عقد بمبادرة من دولة الكويت، مطلع عام 2018".
وثمن النجم، "مواقف دولة الكويت، حكومةً وشعبا، الداعمة للعراق، لاسيما في مجال مواجهة جائحة كورونا، ودعم جهود عمليات اعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية في عموم العراق"، مبيناً أن "الظرف الراهن الذي تمر به بلدان المنطقة والعالم، يتطلب، المزيد من التعاون من اجل عبور الأزمة، وتجاوز التحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط".
وأكد النجم، "مضي الحكومة العراقية، في اتخاذ سلسلة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية، على المديين القريب والمتوسط، من خلال تفعيل الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للأعمال"، داعياً "الشركات الكويتية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الكثير من القطاعات التنموية، وفقا للأولويات الاقتصادية وفجوات التنمية المؤشرة على مستوى كل محافظة من المحافظات".
من جانبه، رحّب الزمانان، بـ"توجهات الحكومة العراقية، في دعم الاستثمار وتعزيز علاقات التعاون المثمر مع دولة الكويت"، معرباً عن "استعداد الحكومة الكويتية لتقديم المزيد من الدعم للشعب العراقي الشقيق، في مختلف المجالات، ورغبة الكثير من الشركات للعمل في العراق".
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