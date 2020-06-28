بسعر مدعوم.. المنتجات النفطية تجّهز ٢٥ مليون لتر من زيت الغاز للاراضي الزراعية في نينوى

أعلنت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، الأحد، عن تجهز الأراضي الزراعية في محافظة نينوى بأكثر من ٢٥ مليون لتر من زيت الغاز وبالسعر المدعوم.

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