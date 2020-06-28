مباحثات إماراتية أمريكية بشأن "كورونا" و علاقات التعاون المشترك

وكالة أنباء الإماراتالأحد 2020/6/28 04:33 م بتوقيت أبوظبي
بحث محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بوزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، مع جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة في أبوظبي تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية المشتركة.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود الإمارات والولايات المتحدة لمواجهة تداعياته.
وأكد الجانبان أهمية التعاون الدولي وتعزيز العمل الجماعي للحد من آثار هذه الجائحة.
كما استعرض الجانبان تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين، في المجالات المختلفة وخاصة الدفاعية والعسكرية.
وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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