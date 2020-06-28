بايدن يتفوق على ترامب في اختبار التعددية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفوق المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية، في اختبار التعددية ضمن فريق الحملة الانتخابية.

ونشر بايدن البيانات بشأن التنوع في صفوف أعضاء حملته بعد تعرضه لضغوط خلال اجتماع عبر الإنترنت جرى في وقت سابق السبت مع ممثلي السكان الأمريكيين من أصول آسيوية وجزر المحيط الهادئ، وبعد وقت قصير سارعت حملة ترامب لنشر بيانتها فهذا الشأن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن أحد مساعدي بايدن أن أكثر من ثلث الموظفين الدائمين في فريق حملته هم من غير البيض و53 بالمئة منهم نساء.

ونشر فريق حملة ترامب الأرقام الخاصة به بعد وقت قصير من خطوة فريق بايدن السبت والتي أظهرت أن 25 في المئة من كبار الموظفين الدائمين في حملته من غير البيض وأكثر من نصفهم نساء.

وقال بايدن في رده على سؤال لشبكة "بي بي إس"، "ستشبه إدارتي أميركا -- ليس طاقمي فحسب بل الإدارة".

Advertisements

وأضاف "ستكون انعكاسا لهويتنا كأمة".

ولم يصدر أي الفريقين تفاصيل إضافية فيما يتعلق بأعراق موظفيهما.

يذكر أن الولايات المتحدة دخلت في سجالات جديدة وشديدة بشأن التعددية والعدالة العرقية منذ مقتل الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد على أيدي شرطي أبيض البشرة في أيار/مايو.

وأثارت وفاته احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.

وتظهر الاستطلاعات تقدّم بايدن على ترامب بفارق كبير في أوساط الناخبين السود والمتحدرين من أصول لاتينية، قبل نحو 5 شهور من الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل.