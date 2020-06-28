رئيس أفريقي جديد يريد أن "يرقص طوال الليل"

"أنا سعيد للغاية ويمكنني أن أرقص طوال الليل.. قلبي ينبض بالفرح والامتنان للرب".. بهذه الكلمات عبّر زعيم المعارضة في ملاوي لازاروس شاكويرا عن سعادته بفوزه في الانتخابات الرئاسية في البلد الأفريقي الصغير.

وفي مراسم جرت بالعاصمة ليلونغوي، أدى شاكويرا، اليوم الأحد، اليمين الدستورية رئيسا لملاوي، خلفا لبيتر موثاريكا.

وأمس السبت، أعلنت مفوضية الانتخابات في ملاوي الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، فوز زعيم المعارضة في السباق الرئاسي الذي جرى الثلاثاء الماضي، وتنافس فيه مع موثاريكا الذي رفض النتيجة حتى قبل صدورها.

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ملاوي "جديدة"

وفي خطاب له بمناسبة أداء اليمين الدستورية، أقسم شاكويرا "رسميا على القيام بمهام رئيس ملاوي وحماية الدستور والدفاع عنه".

والثلاثاء الماضي، أدلى أكثر من أربعة ملايين ناخب بأصواتهم، للمرة الثانية خلال عام، بعد إلغاء نتائج إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته موثاريكا في مايو/آيار 2019، بسبب ما قيل حينها إنها عمليات تزوير واسعة النطاق.

وخلال حملته الانتخابية، وعد شاكويرا بمحارية الإخفاق الاقتصادي والفساد.

واليوم، رأى أن فوزه هو "انتصار سيضع الأمة مرة أخرى على المسار الصحيح، لبناء ملاوي جديدة يشارك فيها الجميع".