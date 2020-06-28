الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت وزارة الخارجية اللبنانية استدعاء السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا، غدا الإثنين، بشأن تصريحاتها الأخيرة ضد حزب الله وما تبعها من قرار أحد القضاة بمنع وسائل الإعلام من التعامل معها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي سوف يستدعي السفيرة الأمريكية دوروثي شيا غداً عند الثالثة من بعد الظهر (12,00 ت غ)، على خلفية تصريحاتها الأخيرة".

وحملت شيا في مقابلة مع قناة الحدث السعودية من بيروت، تم بثّها الجمعة، بشدة على حزب الله. وقالت إن بلادها "تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة إرهابية".

واتهمت الحزب بأنّه "حال دون إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد".

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وتعدّ واشنطن حزب الله الذي تدعمه إيران ويتهمه خصومه بالتحكم بمفاصل الحياة السياسية في لبنان، منظمة "إرهابية".

وأثارت التصريحات جدلاً واسعاً بعد إصدار قاضي الأمور المستعجلة في صور (جنوب) محمد مازح قراراً، لا يعد ملزماً، يمنع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في لبنان من إجراء "أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية.. لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة".



وفي ردّ عنيف، اتهمت الخارجية الأمريكية حزب الله "بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني"، معتبرة أنه "أمر مثير للشفقة". وقالت "نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله".



وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد سارعت الأحد إلى التأكيد على أنه "لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر"، كما أعلنت قنوات تلفزيونية عدّة عدم التزامها بالقرار "غير النافذ".