انت الان تتابع بريطانيا تدرس فرض العزل العام بمدينة ليستر بعد زيادة إصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس فرض العزل العام في مدينة ليستر بعدما شهدت ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة اليوم الأحد أن وزير الصحة مات هانكوك يدرس ذلك الإجراء بعدما سجلت المدينة التي يقطنها زهاء 350 ألف شخص أكثر من 650 إصابة بالفيروس في النصف الأول من يونيو حزيران.

يأتي ذلك في وقت تخفف فيه بريطانيا قيود التباعد الاجتماعي وقواعد العزل العام وتعاود فتح اقتصادها تدريجيا مع انخفاض عدد حالات الإصابة والوفاة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا. وكانت البلاد واحدة من أكثر الدول تضررا بالجائحة.

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وأظهرت أرقام حكومية أمس السبت أن حصيلة الوفيات في بريطانيا من بين الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 43514 بزيادة 100 عن اليوم السابق، بينما بلغت الإصابات 309360.

وفي إطار التخفيف أيضا، قالت الحكومة يوم الجمعة إنها ستعفي الوافدين من بلدان تشكل مخاطر منخفضة تتعلق بانتشار فيروس كورونا من شرط الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما.

وسترفع الحكومة أيضا أسماء بعض الدول والمناطق من توجيهات رسمية تنصح المواطنين بعدم السفر إليها إلا للضرورة. وستسهل الإجراءات على البريطانيين للسفر إلى الخارج لقضاء العطلات، وذلك في ظل بحثها عن سبل للحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء.