جبهة شباب الصحفيين المصريين تواصل هجومها على نقيب الأطباء المصري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
واصلت جبهة شباب الصحفيين المصريين هجومها على نقيب الأطباء المصري قائلة يا دكتور حسين خيرى يا اللي أنت نقيب الأطباء المصري.. أتمشى برجلك الكريمة وشوف الدولة المصرية بتعمل أيه عشان تستورد كل المعدات الوقائية اللى الأطقم الطبية بتحتاجها عشان شغلها وبتعمل أيه برضوا الدولة فى الجمارك عشان تخلص إجراءات الحاجات دى.. هو ده برضوا مش من ضمن شغل سعادتك".
ويا دكتورة شيرين غالب حاولى تتشطرى شوية على المستشفيات الخاصة وأتكلمى عنها وعن جشعها.. بدل ما كل تركيزك على وزارة الصحة.. هو ده برضوا مش المفروض من إختصاصاتك.. لكن الإجابة معروفة طبعًا هي ماتقدرشى تقرب من هناك عشان المم".
قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي :على فكرة يا دكتور حسين ويا دكتورة شيرين إنتخابات النقابة اللى جايه لسه بدري عشان تبتدوا تشتغلوا عليها من دلوقتي.. فركزوا الله يرضى عليكوا أنكوا تعملوا حاجة لبلدكوا أو لصالح الأطباء اللى إستأمنوكم على مصالحهم.
اضاف طوالة: خلوا بالكوا الناس إبتدت تدور بجدية على الزلة اللى منى مينا مساكها عليكوا واللى إنتوا بسيبها سايبنها مبرطعة فى النقابة على حسها.. وخلوا بالكوا إن لما الناس تعرف إيه الزلة دى سيرتكوا هاتبقى على كل لسان واللى مايشترى يتفرج فاحسن ليكوا الفظوا منى ميناعشان دى مش هاتنفعكوا.
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