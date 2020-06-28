شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 410 وفيات و19906 اصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الھندیة الیوم، تسجیل 410 وفیات بالإضافة إلى 19906 إصابات مؤكدة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19 (خلال ال24 ساعة الماضیة.



وقالت وزارة الصحة ورعایة الاسرة الھندیة في بیان إن الحصیلة الاجمالیة للجائحة ارتفعت بذلك إلى 16095 وفاة و528859 اصابة بالفیروس التاجي.

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