شبكة أمريكية تذيع مسلسل كرتون يجسد النبي" محمد" صلى الله عليه وسلم

قررت شبكة الترفيه HBO حذف 5 حلقات من مسلسل الكرتون South Park تتضمن تجسيدا للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وهو المسلسل الذى يتم عرضه منذ عام 1997، ويتكون من 23 موسما.

ولطالما أثار المسلسل، الذي تدور أحداثه حول 4 طلاب يدخلون في سلسلة من المغامرات في كولورادو، الجدل، على مدار 23 موسما منذ عام 1997.

وتتوفر جميع حلقاته، باستثناء 5، حيث أظهرت أحداثها عددا من الصور لآخر الأنبياء محمد، وقد جرى حذف هذه الحلقات واستبعادها على موقع "South Park" الرسمي.

وأفادت وسائل إعلام بأن صاحبي فكرة المسلسل الكرتوني، مات ستون، وتري باركر.

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وحذفت "Comedy Central" المراجع الصوتية والمرئية في الحلقات، وفي النهاية تم حذف الحلقات بالكامل من منصات العرض.

شبكة "اتش بي أو" هي شبكة تلفزيونية أمريكية تابعة لعملاق الإعلام تايم وارنر، تقدم خدمتي تلفزيون متواصلتين مدفوعتي الثمن لأكثر من 40 مليون مشترك أمريكي، ومن بين الخدمات التي تقدمها الشركة هناك خدمات الفيديو حسب الطلب. وهي تبيع سلسلة من البرامج التلفزيونية لأكثر من 150 بلد حول العالم.

وتنتج شركة HBO الأفلام السينمائية بشكل كامل والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الإبداعية. ومن بين المسلسلات التي تُبث على قناتها مسلسل الجنس والمدينة ومسلسل ستة أقدام تحت الأرض ومسلسل آل سوبرانو ومسلسل دم حقيقي ومسلسل اكبح حماسك ومسلسل او زد ومسلسل أنتوراج ومسلسل الرجل الخفي ومسلسل أغصان يابسة ومسلسل في العلاج ومسلسل ممر الامبراطورية و مسلسل تشيرنوبيل وكذلك المسلسل الشهير صراع العروش.

ومن المعروف عن هذه القناة ممثلة بشركتها بأنها تعرض برامج جريئة وللبالغين أكثر من القنوات الاخرى، مثل شوتايم وإف إكس.