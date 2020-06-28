شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنتهي من الإجراءات الاحترازية استعداداً للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الطلاب. وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الاعلى للجامعات التى أقرها وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عد الغفار، والتى تتضمن قيام الجامعات بالعديد من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري،



خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر

يأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، الذي وجه إدارة الجامعة، بتوفير كميات كبيرة من الكمامات وأدوات التطهير الشخصية لتوزيعها على الطلاب منذ لحظة الوصول الى أبواب الجامعة، وقبل دخول الامتحانات.

وصرح الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه سيتم تطبيق الإجراءات على الامتحانات التحريرية العملية والإكلينيكية وتشمل اتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب، وإتمام عملية امتحانهم بسلام.



الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم

وأوضح الدكتور العزازى أنه يتم ايضاً إعداد الجداول بجميع كليات الجامعة؛ لتكون على فترة واحدة، كما يتم العمل خلال فترة الامتحان بشكل مركزي؛ لتسيهل دخول الطلاب للجامعة بسهولة ويسر، ويرعى ترك مسافات بين الطلاب في جميع اللجان.

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وذكر الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم الانتهاء من تفاصيل الإجراءات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الدراسي 2019-2020، حيث توجد بوابات لتعقيم وتطهير الطلاب، وتوفير كمامات لجميع الطلاب.



الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس جامعة مصر

وأكد الدكتور الظواهرى، على التزام الكليات بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات مع التنبيه علي الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات بساعة على الأقل.



الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر

وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة، الى أنه تم تخصص أكثر من معمل لإجراء الامتحانات العملية باعتبار كل معمل لجنة امتحانية واحدة، حيث يتم تعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها يوميا كما سيتم مراعاة توفير كافة وسائل وأدوات التطهير اللازمة داخل كل معمل مع توفير ملصقات للتوعية بآليات النظافة العامة وطرق الوقاية والسلامة من أجل حماية الطلاب.

يذكر أن وزارة التعليم العالي، كانت قد حددت أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبار من 1 يوليو 2020، على أن يترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.