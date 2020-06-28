شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف جنيه شهريا مكافأة عضو مجلس الشيوخ بعد أداء اليمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظم مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ والذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيا، كافة التفاصيل الخاصة بمكافآت أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان وكذا الأمر بالنسبة لرئيس المجلس ووكيله.

ويٌشكل مجلس الشيوخ، وفقا لمشروع القانون، من 300 عضواً ينتخبون 100 منهم بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة المغلقة المطلقة و100 معينون.

وفي هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الخاصة بتنظيم مكافأه العضوية وما يتعلق بمكافأة رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين، و ذلك في ضوء المادتين 36 و37 :

يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ .

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ثانيا : مكافأة الرئيس والوكيلين

يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

يٌشار إلي أن مشروع القانون نظم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ، حيث ينتخب من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.