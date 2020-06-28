تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة سيدة وابنتها داخل شقة بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة،القبض على المتهمين بسرقة شقة بدائرة قسم شرطة البساتين.

تبلغ للعميد حازم النجار، مأمور قسم شرطة البساتين، من ربة منزل ونجلتها، مقيمتان بدائرة القسم بأنهما حال تواجدهما بمسكنهما فوجئا بدخول شخصان عبر شرفة الشقة سكنهما وقاما بتهديدهما بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما وسرقة هاتفى محمول كرهاً عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض ولاذا بالفرار.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، ومن خلال عرض صور المشتبه فيهم على المجنى عليهما تعرفا على أحدهما عاطل، سن 21 "له معلومات جنائية" وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان أحمد مصلح وأحمد سمير، معاونا المباحث، من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة وبمواجهته أمام المقدم محمد الزيني، نائب المأمور، إعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" حيث قام بالإشتراك مع أحدهما بالتسلل للشقة محل الواقعة وإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، بينما إقتصر دور المتهم الثالث على المراقبة والتأمين أسفل العقار.

تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمان الهاربان وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما.

بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين وإتهمتاهم بسرقتهما بالإكراه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله النقيب محمد حسن، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.