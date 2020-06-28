استعانت بطليقها.. ضبط خادمة سرقت خزينة من منزل في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مرتكبي واقعة سرقة خزينة من داخل إحدى الشقق السكنية أثناء ترويج محتوياتها.

وردت معلومات للمقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من أحد الأشخاص بقيام سيدة بعرض مشغولات ذهبية للبيع بمحل مصوغات بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

بالانتقال والفحص بمعرفة الرائدين محمود سعداوي وأحمد الدالي، معاوني المباحث، تم ضبطها وتبين أنها خادمة ومقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان وعُثر بحوزتها على 3 قطع مصوغات ذهبية مجهولة المصدر.

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وبمناقشتها أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، اعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة وأقرت بأنها نظراً لعملها كخادمة طرف أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم وعلمها باحتفاظه بمصوغات ذهبية داخل خزينة حديدية بمسكنه إختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك إستعانت بطليقها يعمل بإحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم لتنفيذ مخططها، حيث تمكنت من سرقة الخزينة الحديدية وبداخلها المضبوطات المُشار إليها ومجموعة من المصوغات الذهبية الأخرى عبارة عن 20 قطعة مختلفة وساعة يد ومجموعة من الأقلام والعملات المعدنية مختلفة الأنواع وأقرت بتسليمها الخزينة لطليقها المذكور لفتحها واقتسام المسروقات فيما بينهما حيث تمكن الرواد أحمد فتحي وأحمد شعلان وإسلام رمزي، ضباط مباحث القسم، من ضبطه، وبحوزته باقى المسروقات المستولى عليها.

بمواجهته أمام العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعميد محمود حجازي، مفتش المباحث، أقر بتمكنه من فتح الخزينة المستولى عليها بالإستعانة بصاحب ورشة حدادة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط الأخير وأقر بتمكنه من فتح الخزينة نظير مبلغ مالى وانه على علم بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

بإستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة .

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، إلى النيابة العامة.