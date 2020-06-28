إصابة طالبين بضيق في التنفس أثناء امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب طالبان، اليوم الأحد، أثناء امتحانات الثانوية العامة، في مادة الديناميكا للشعبة العلمي "رياضيات".

وأكد مصدر مسئول في مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الطالبين من لجنة مدرسة التجارة بنين بمدينة كفر الشيخ، "ي. م. ح"، 17 عاما، أصيب بهبوط وضيق في التنفس، و"ع. م. ا"، أصيب بهبوط.

وقال المصدر إن الحالتين يجري ملاحظتهما داخل قسم الاستقبال في مستشفي كفر الشيخ العام تمهيدًا لخروجهما بعد استقرار الحالة الصحية لهما.