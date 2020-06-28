الرقابة المالية: محفظة التمويل متناهي الصغر تقترب من 18 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان للهيئة اليوم الأحد، إن رصيد محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة في نهاية مارس الماضي وصل إلى نحو 17.8 مليار جنيه، بعدد مستفيدين 3.2 مليون مستفيد 63% منهم من الإناث و37% من الذكور.

وأضاف عمران أن حصة شركات التمويل متناهي الصغر بلغت نحو 52% من هذا التمويل، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) نحو 40%، وحصة الفئة (ب) نحو 4%، وحصة الفئة (ج) نحو 4%.

وذكر أن محفظة التمويل توزعت على الأنشطة الاقتصادية بواقع نسبة 61% للأنشطة التجارية، و16% للأنشطة الخدمية، و15% للأنشطة الزراعية، و8% للأنشطة الإنتاجية.

كما بلغت حصة المناطق الجغرافية من خدمات التمويل متناهي الصغر نحو40% للصعيد، و27% للدلتا، و16% للقاهرة الكبرى، و10% للإسكندرية، و6% للقناة، وفقا لعمران.

Advertisements

وأشار عمران إلى أن الفترة بنهاية مايو 2020 شهدت نتائج جيدة في ضوء بدء تفعيل منتج التمويل الأًصغر (Nano Finance) الذي كان أقره مجلس إدارة الهيئة في نوفمبر 2019، حيث بلغت المحفظة نحو 650 ألف جنيه لخدمة أكثر من 2700 عميل.

وأوضح أن "النانو فينانس" يعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والتي تندرج تحت طبقة الفقراء من شرائح الباعة الجائلين وصغار المزارعين والفئات المهمشة، وكل من يعمل لحساب نفسه في أعمال منزلية والمرأة المعيلة والشباب حديثي التخرج

وأشار عمران إلى ارتفاع معدل التعامل مع وسائل الدفع غير النقدي في نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث بلغت حجم المتحصلات الإلكترونية من أٌقساط التمويل نحو 99 مليون جنيه لعدد نحو 43 ألف عميل، وبلغت حجم المدفوعات الالكترونية لصرف التمويل 405 مليون جنيه لعدد نحو 30 ألف عميل وذلك في نهاية فبراير 2020.

وقال إنه يلاحظ نمو أعداد العملاء شهريا في التعامل مع خدمات الدفع الإلكتروني، مما يساعد على نشر الشمول المالي في مختلف المحافظات.