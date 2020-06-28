سقوط 3 تجار مخدرات في قبضة مكتب المكافحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 3 متهمين، لاتهامهم بالاتجار في المخدرات، بمنطقة عين شمس.
تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كلٍ من عاطلَين مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية " بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت 1,200 كيلو جرام، مبلغ مالي.
وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.
كما تمكنوا قوة أمنية من ضبط عاطل له معلومات جنائية حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 800 جرام، مبلغ مالي.
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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