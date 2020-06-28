رفض دعوى هيثم الحريري لوقف نقل تماثيل الكباش من معابد الكرنك بالأقصر لتزيين ميدان التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، في الدعوى المقامة من المركز المصري، نيابة عن الدكتورة مونيكا حنا أستاذة علم المصريات، والنائب هيثم الحريري عضو مجلس الشعب، و طارق العوضي المحامي، برفض المطالبة بإلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن وقف عملية نقل لعدد ٤ من تماثيل الكباش الموجودة علي الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة، نظرا لخطورة ذلك علي هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.

كما طالبت الدعوى بإلغاء قراري رئيس الوزراء ووزير الآثار السلبيين بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

استندت الدعوى التي حملت رقم ١٥٤٩٥ لسنة ٧٤ قضائية شق عاجل إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، وما زال محامو المركز المصري في انتظار تحديد جلسة في أقرب وقت ممكن لنظر الشق العاجل في هذه الدعوى.

وطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المسؤولين إعادة النظر في هذه المسألة ووقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.